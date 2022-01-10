Житель Николаева пожаловался на плохое качество укладки плитки по улице 2-я Слободская, 71. Там работы проводили в ускоренном режиме, несмотря на мороз и снег.

Об этом сообщил Геннадий Старчеус в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Ранее НикВести писали, что по данному адресу 27 декабря укладывали плитку прямо на замерший и заснеженный тротуар. Работы проводло ООО «Грин таун люкс». Соответствующий тендер ООО выиграло 16 декабря по упрощенной процедуре — не соревнуясь с другими участниками. Предприятие продолжало укладывать плитку, хотя срок выполнения работ был указан 24 декабря.

После этого 29 декабря Администрация Заводского района Николаева заключила дополнительное соглашение с подрядчиком, которым срок выполнения работ был продлен до марта 2022 года.

Вместе с тем, жители района уже заметили некачественное выполнение работ. Геннадий Старчеус отмечает, что плитка уложена неровно. Также строители не уложили тактильную плитку, которая указана в условиях договора.

— Сегодня захотел проверить качество укладки и увидел, что поребрики установлены с зазорами, плитка выложена неровно, некачественно и непрофессионально, а самое главное, это полное отсутствие «тактильной плитки», которая, согласно смете о проведении работ, должна там быть, а здесь уже можно рассматривать халатность и мошенничество при проведении работ, — отмечает Геннадий Старчеус.

Напомним, что 21 декабря 2021 года в Николаеве на пересечении улиц Херсонское шоссе и Новозаводская работники «ЭЛУ Автодорог Николаева» укладывали асфальт в то время, как шел снег, а на дорогах уже образовывался ледяной налет.