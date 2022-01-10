Начальник управления охраны здоровье Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко возглавил областной штаб по ликвидации последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее распоряжение в понедельник, 10 января, подписал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, о чем сообщил в Fаcebook.

Чиновник обозначил, что нужно усилить работу по всем направлениям, касающимся борьбы с чрезвычайной ситуацией.

Далее он перечислил ключевые задачи:

Обеспечить 100% централизованную подачу кислорода на все койкоместа в больницах, где лечат COVID-19

Закончить все монтажные работы крупных криоцилиндров и кислородных станций

Обеспечить больницы лечебными средствами и обеспечить медицинских работников защитными костюмами, масками и прочим

Во всех населенных пунктах контролировать выполнение карантинных ограничений

Обеспечить достойное страхование всех медицинских работников

Настроить на уровне цифровизации оперативную современную систему взаимодействия экстренной медицинской помощи с лечебными учреждениями

Усилить информационную работу среди населения о необходимости вакцинирования

Как известно, срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.

В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.