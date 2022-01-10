Начальник управления охраны здоровье Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко возглавил областной штаб по ликвидации последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Соответствующее распоряжение в понедельник, 10 января, подписал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, о чем сообщил в Fаcebook.
Чиновник обозначил, что нужно усилить работу по всем направлениям, касающимся борьбы с чрезвычайной ситуацией.
Далее он перечислил ключевые задачи:
Как известно, срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.
В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.
Начальник управления охраны здоровье Николаевской облгосадминистрации Максим Безносенко возглавил областной штаб по ликвидации последствий распространения коронавирусной болезни COVID-19.
Соответствующее распоряжение в понедельник, 10 января, подписал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров, о чем сообщил в Fаcebook.
Чиновник обозначил, что нужно усилить работу по всем направлениям, касающимся борьбы с чрезвычайной ситуацией.
Далее он перечислил ключевые задачи:
Как известно, срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Украине сократят с 365 до 270 дней.
В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.