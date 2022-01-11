Жительница Николаева Алла Ворона пожаловалась на работу КП «Николаевкоммунтранс» — на улице Передововй коммунальщики не убирают мусорные кучи возле баков.

Видео Алла Ворона опубликовала в соцсети.

— Просто хочу показать гору мусора, которую КП «Николаевкоммунтранс» должно убирать. Они оставили мусорники посреди дороги. Мусорники пустые, зато рядом вывалили и уехали. Это капец, — указала автор видео.

При этом КП «Николаевкоммунтранс» напомнило жителям Центрального, Заводского и Ингульского районов о том, что 1 февраля в городе подорожает услуга по вывозу мусора.

Напомним, что в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов. Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.