Одесская облгосадминистрация опубликовала распоряжение о создании госпредприятия «Дунайя», которое должно построить игорный курорт на Жебриянской пересыпи. Экологи выступают против этого проекта.

Соответствующее распоряжение опубликовал на своей странице в Facebook помощник главы Одесской ОГА Юрий Димчогло.

— Ну что Затока — держись! Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должны получить новый, мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр и курортный город на косе между Черным морем и озером Сасык. И еще это объект для больших инвестиций и множества рабочих мест, – написал Юрий Димчогло.

Новую игорную зону планируют создать на территории Жебриянской пересыпи — косы, которая разделяет озеро Сасык (Кундук) и Черное море.

Авторы проекта хотят построить 80 отелей на 20 тысяч мест, казино и концертный комплекс для 50 тысяч посетителей. Объем инвестиций в этот курортный комплекс оценивают в диапазоне 2−3 миллиарда долларов.

Против застройки косы в Одесской области выступили некоторые экологи. В частности, доктор биологических наук Иван Русев заявил, что проект в природной зоне навредит местным животным, которые входят в Красную книгу.

— Курорты в Причерноморье, конечно же, нужны. Но такие авантюристические, с прицелом раздерибанить ценнейшие земли, на уничтожение самого природного ресурса для тех же курортов, — конечно же, категорически нет, – рассказал Иван Русев изданию Думская.

Сейчас у Жебриянской пересыпи нет охранного статуса, и вместе с озером Сасык она входит в так называемую Изумрудную сеть, — перечень природных объектов особого природоохранного интереса.

Напомним, что морской курорт Коблево в Николаевской области — третий среди других мест летнего отдыха в Украине по количеству запросов в поисковой системе Google.