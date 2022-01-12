В Николаевской области после создания четырех новых заказников площадь природно-заповедного фонда увеличилась на 810 гектаров.

Об этом рассказала начальник управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Александра Ефименко, сообщает «Суспільне».

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета объявили объектами природно-заповедного фонда три ландшафтных и один орнитологический заказник:

ландшафтный заказник «Райдолинская степь» — 296,2188 гектаров

ландшафтный заказник «Балка Глубокая» — 126,8713 гектаров

ландшафтный заказник «Черталкивский 2» — 170,8598 гектаров

орнитологический заказник «Веселиновские плавни» — 216,08 гектаров

Создание заказников происходит в порядке в соответствии со статьями 51-53 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Участки выбирают с учетом их природоохранной ценности.

— Территории являются средами обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Инициировать создание территорий природно-заповедного фонда могут физические или юридические лица, подготовив ходатайство. Такое ходатайство рассматривает уполномоченное учреждение. В случае создания заказников местного значения его одобряет управление экологии и природных ресурсов облгосадминистрации, —рассказала Александра Ефименко.

По словам руководителя управления, заповедные объекты местного значения, если это не региональные ландшафтные парки, не являются коммунальными учреждениями. Для них не создают администрации, у них нет имущества. Таким объектам предоставляют статус природно-заповедного фонда и налагают соответствующие ограничения.

— Заказниками объявляются природные территории (акватории) с целью сохранения и воспроизводства природных комплексов или их отдельных компонентов. Создание заказчиков производят без изъятия земельных участков, водных и других природных объектов у их владельцев или пользователей — так написано в Законе Украины «О природно-заповедный фонд Украины», — говорит Александра Ефименко.

В администрации Веселиновского поселкового совета рассказали, что процесс подготовки документов и выбор территории для создания ландшафтного заказника «Райдолинская степь» и орнитологического заказника «Веселиновские плавни» начался в 2019 году.

Всего после создания четырех заказников площадь природно-заповедного фонда увеличилась на 810 гектаров. Теперь она составляет 3,17 % территории Николаевщины.

Напомним, что Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» объявил торги на услуги охраны территории в следующем году за 1,8 миллиона гривен.