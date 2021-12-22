Депутаты Николаевского областного совета объявили объектами природно-заповедного фонда три ландшафтных и один орнитологический заказник.

Соответствующие решения были приняты на сессии во вторник, 21 декабря, пишут НикВести.

Такими объектами стали:

Ландшафтный заказник «Балка Глубокая». Он расположен на территории Прибужановской громады Вознесенского района, площадь — почти 127 гектаров;

Ландшафтный заказник «Райдолинская степь», расположенный на территории Вознесенского района (ранее Веселиновского), площадь — 296,2 гектара;

Ландшафтный заказник «Черталковский 2», Прибужановская громада, площадь — 170,8 гектара.

Орнитологический заказник «Веселиновские плавни», Вознесенский район, площадь — 216 гектаров.

В пояснительных записках к проектам указывалось, что такие проекты решения будут способствовать сохранению уникальных и типичных ландшафтов области, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, развитию экосети и расширению площади природно-заповедного фонда.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за дефицита пресной воды сильно увеличилась соленость Тилигульского лимана. Черед лет 20 он может превратиться в «солёное болото».