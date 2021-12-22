Депутаты Николаевского областного совета объявили объектами природно-заповедного фонда три ландшафтных и один орнитологический заказник.
Соответствующие решения были приняты на сессии во вторник, 21 декабря, пишут НикВести.
Такими объектами стали:
В пояснительных записках к проектам указывалось, что такие проекты решения будут способствовать сохранению уникальных и типичных ландшафтов области, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, развитию экосети и расширению площади природно-заповедного фонда.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за дефицита пресной воды сильно увеличилась соленость Тилигульского лимана. Черед лет 20 он может превратиться в «солёное болото».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Депутаты Николаевского областного совета объявили объектами природно-заповедного фонда три ландшафтных и один орнитологический заказник.
Соответствующие решения были приняты на сессии во вторник, 21 декабря, пишут НикВести.
Такими объектами стали:
В пояснительных записках к проектам указывалось, что такие проекты решения будут способствовать сохранению уникальных и типичных ландшафтов области, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины, развитию экосети и расширению площади природно-заповедного фонда.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за дефицита пресной воды сильно увеличилась соленость Тилигульского лимана. Черед лет 20 он может превратиться в «солёное болото».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак