В Украине по состоянию на 16 января Сумская и Ивано-Франковская области соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В этих областях в течение недели возрастает коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

В Ивано-Франковской области коэффициент составляет 27,9%, а в Сумской — 26,9% (при норме не более 20%).

Ни в одной области не превышен показатель динамики уровня госпитализации и загруженности кроватей с кислородом.

Киев и 22 области находятся в «желтой» зонте карантина.

Как сообщалось, по состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. В Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.