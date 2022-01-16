В Николаеве на улице Декабристов, 16 возле переполненных мусорных баков, поставленных у проезжей части, образовалась мини-свалка.

Жительница Николаева Наталья Ярушко в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала, что мусор отсюда не вывозят уже вторую неделю.

В комментариях к ее публикации другие пользователи жалуются, что ветер разносит скопившийся мусор по всему кварталу.

— Мусор разлетается по всему кварталу, тротуарное покрытие почти отсутствует, деревья, как в лесу позаростали. Короче, центр города! — возмутилась Маргарита Федорович.

Напомним, ранее муниципальный телеканал «МАРТ» снял социальный ролик о проблеме мини-свалок, которые скапливаются у мусорных баков из-за того, что николаевцы не желают выбрасывать бытовые отходы в контейнеры.

Глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза ранее заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярные свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители вызывают его к совести.