Защитники природы и ветеринары предупредили, что пластиковые отходы на открытой свалке в восточной части Шри-Ланки убивают слонов в этом регионе, после того как в начале января были найдены мертвыми еще два слона.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Всего за восемь лет около 20 слонов погибли из-за того, что наелись пластикового мусора на свалке в деревне Паллаккаду в районе Ампара, примерно в 210 километрах к востоку от столицы Коломбо. Это только те случаи, которые были доказаны в результате скрытия.

— Мы нашли полиэтилен, пищевые обертки и другие неперевариваемые отходы. Обычной пищи, которую едят слоны, не было, — рассказал ветеринарный врач дикой природы Нихал Пушпакумара.

Слоны почитаются на Шри-Ланке, но все равно находятся под угрозой исчезновения. Согласно первой переписи слонов в стране, их число сократилось с 14 000 в 19 веке до 6 000 в 2011 году. Животные становятся все более уязвимыми из-за потери и деградации их естественной среды обитания. Они подходят близко к населенным пунктам в поисках еды, и некоторых убивают браконьеры или фермеры, разгневанные ущербом, нанесенных урожаю. Также голодные слоны ищут отходы на свалке, потребляя пластик и различные острые предметы, которые повреждают их пищеварительную систему.

— Затем слоны перестают есть и становятся слишком слабыми, чтобы держаться на ногах. Когда это происходит, они не могут потреблять пищу или воду, что ускоряет их смерть, — сообщил ветврач.

Полигон по переработке отходов в деревне Паллаккаду была создана в 2008 году при поддержке Европейского Союза. Мусор, собранный в девяти близлежащих деревнях, сбрасывается туда, но его так и не начали перерабатывать.

В 2014 году в электрический забор, защищающий это место, ударила молния, и власти так и не починили его, позволив слонам рыться на свалке.

Напомним, комитет ВР по экологии запретил использование отравы против грызунов, ставшей причиной гибели птиц в «Аскании Нова».

В прошлом году в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.