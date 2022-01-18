Городской голова Николаева Александр Сенкевич дал поручение коммунальным службам и администрациям районов проинспектировать улицы города и составить список адресов с местами, где нет деревьев или остались сами пеньки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Сенкевич отметил, что в городе вдоль тротуаров много мест, где вместо деревьев торчат пни. Он призвал горожан помочь коммунальщикам составить карту таких мест, чтобы весной высадить там новые деревья.

— Друзья, по городу много подобных «квадратов Малевича». Есть они и на довольно старых тротуарах, и недавно отремонтированных. Дал поручение нашим коммунальным службам и администрациям районов проинспектировать улицы города и составить список адресов с такими местами, где нет деревьев или остались сами пеньки. Давайте поможем коммунальщикам Прикрепляйте в комментариях фото подобных квадратов и пишите адреса. Информацию от вас сверим с той, которая есть у нас. А весной высадим красивые молодые деревья, — написал он.

Ранее сообщалось, что по улице Курортной в микрорайоне Лески началась вырубка деревьев, чтобы на их месте проложить велодорожку.

Напомним, что в Николаеве пивной магазин «Дрофа», который ранее срезал ели и не высадил новые, заблокировали бетонным блоком.

Напомним, что экологи привлекли к административной ответственности владельцев пивного магазина «Дрофа» за спил елей.