В Николаеве пивной магазин «Дрофа», который ранее срезал ели и не высадил новые, заблокировали бетонным блоком.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Как известно, ранее пивной магазин «Дрофа» располагался на проспекте Центральном и после открытия в мае 2021 года сразу угодил в скандал. Тогда николаевцы возмутились «варварской» обрезкой расположенных перед магазином елей. После чего руководство магазина пообещало осенью высадить на их месте новые голубые ели. Однако по состоянию на январь 2022 года новые деревья не высадили, а пивной магазин переехал в новое место по улице Спасской 47/3.

В этой ситуации сэр Николаева Александр Сенкевич решил последовать примеру своего коллеги – городского головы Днепра Борису Филатову, который заблокировал вход в местную «наливайку» бетонными блоками. Более того, Борис Филатов пригрозил устроить проблемы всем владельцам кранов, которые помогут магазинам убрать установленные бетонные блоки.

В Днепре заблокировали вход в местную «наливайку» бетонными блоками.

Перед входом в пивной магазин «Дрофа» на Спасской также появился бетонный блок, однако он расположен таким образом, что не препятствует входу в заведение.

Бетонный блок перед входом в пивной магазин «Дрофа» на Спасской

Мэр Александр Сенкевич также акцентировал внимание на внезапно найденных порывах водопровода рядом с пивным магазинам из-за которых теперь придется разрывать тротуар. После этого городской голова указал, что ждет от руководства магазина высадки новых елей.

— Сегодня у них, по стечению обстоятельств, перед входом появился бетонный блок. Еще, похоже, прямо возле магазина зафиксировали порывы водопровода, так что коммунальщикам придется разрывать тротуар. А вы знаете, как долго у нас иногда зарывают подобные разрытия. Сейчас ждем от магазина закупки взрослых елок. Место и время высадки деревьев прошу согласовать с Департаментом ЖКХ. А пока коммунальщики будут устранять все последствия аварийной ситуации, – сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что ещё в 19 июля 2021 года в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщили, что по результату проверки ели «находятся в удовлетворительном состоянии» и «не подлежат удалению».

Напомним, что экологи привлекли к административной ответственности владельцев пивного магазина «Дрофа» за спил елей.