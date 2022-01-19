Укравтодор в этом году планирует отремонтировать Ингульский мост и участок дороги возле Варваровского моста в Николаеве.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях 18 января сообщил городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— На Ингульском мосту нужно провести нормальный ремонт. В этом году Служба автомобильных дорог Украины — это государственное подразделение, планирует привести его в порядок и установить еще после Варваровского моста весовой комплекс, который взвешивает автомобили в движении, и также отремонтировать кусок дороги за Варваровским мостом в сторону Варваровки, — сказал мэр.

Напомним, что во время ежегодного выступления президента с посланием к парламенту Владимир Зеленский не назвал ни реконструкцию аварийных Варваровского и Ингульского мостов, ни строительство нового «японского» моста в Николаеве как приоритетные проекты Национальной программы восстановления мостов в Украине.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс «Укравтодора» Ингульского и Широкобальского мостов. Вице-мэр Николаева Сергей Коренев сообщил, что в госсобственность Широкобальский мост принять не могут, потому что он не находится на трассе международного значения. Тогда оказать помощь в поиске средств на ремонт был готов народный депутат Александр Гайду.