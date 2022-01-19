Городской голова Николаева Александр Сенкевич остался доволен работой подчиненных во время его отсутствия на работе.

Об этом он сообщил в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, первый заместитель Виталий Луков и секретарь городского совета Дмитрий Фалько достаточно эффективно распределили между собой обязанности и выполняли их. Вместе с тем городской голова отметил, что им еще есть над чем работать.

— Мне кажется, что лучше, чем могло бы быть. Я всегда говорю, чтобы там не случилось с мэром, системы должны быть настроены таким образом, чтобы город работал. Мы помним, что у нас были случаи, когда городской голова умер и город функционировал. Управленческие функции переняли на себя первый заместитель Виталий Луков и секретарь городского совета Дмитрий Фалько. Они очень эффективно, как по мне, распределили обязанности и занимались вопросами жизнедеятельности города, нормальным вхождением города в отопительный сезон, подготовкой бюджетного процесса. Хотя еще есть над чем работать, — рассказал мэр.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, будучи на больничном, пришел открыть сессию городского совета. Депутатам предложили проголосовать за изменения в регламент, которые позволят проводить дальнейшие заседания сессии горсовета уже в отсутствие городского головы.

Ранее руководитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что мэр города Александр Сенкевич создал удобную для себя структуру управления, которая в его отсутствие совершенно не работает.