Руководитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает, что мэр города Александр Сенкевич создал удобную для себя структуру управления, которая в его отсутствие совершенно не работает.

Свое мнение он озвучил во время ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

По словам Артема Ильюка, чиновники боятся брать на себя ответственность и управлять процессами, а это может привести к экономическим последствиям.

– Александр Федорович для себя создал очень удобную систему управления, но в его отсутствие все эти люди будут бояться брать на себя ответственность. Они не смогут управлять процессами, а это значит, что ситуация будет ухудшаться. Я думаю, что городской совет сегодня находится в начале кризиса. Он может усугубиться. Не только политически, это может привести к экономическим последствиям, потому что без Александра Федоровича это работать не будет. Мы сегодня видели на сессии, он действительно в самом начале выдержал три часа бреда, который там иногда творился, потому что есть характер, потому что без него ничего бы не получилось, даже эта сессия, – уверен политик.

Напомним, что николаевский городской голова Александр Сенкевич в очередной раз пообещал, что новая структура мэрии будет сформирована и вынесена на рассмотрение депутатов горсовета в первом квартале 2022 года.