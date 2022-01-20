В городе Первомайск Николаевской области оптимизировали сеть маршрутных автобусов, сократив ее с 42 до 26 маршрутов. Помимо городских маршрутов, жители Первомайска пользуются еще 5 пригородными.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Как рассказала главный специалист по вопросам транспорта в Первомайске Ольга Бандура, сеть маршрутов не менялась еще с 2008 года. В рамках оптимизации были убраны дублирующийся направления, при этом, остались социально-важные и наиболее удобные для горожан.

В сюжете также сказано, что в Первомайске увеличили количество остановок — теперь их стало 225, а было — 205.

Отмечается, что жители города позитивно восприняли изменения, а водители стараются не отклонятся от графика. В пригородных маршрутах отклонения в графике зачастую происходят из-за ухудшения погодных условий и плохих дорог.

Маршрутная сеть в Первомайске не менялась с 2008 года. Теперь из 42 маршрутов осталось 26, еще 5 пригородного сообщения.

Вместе с тем, для города остается актуальной проблема нехватки подвижного состава и квалифицированных водителей для работы на маршрутах.

Напомним, ранее депутаты предложили сделать проезд в электротранспорте Николаева бесплатным для всех.