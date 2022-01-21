В Николаеве демонтируют рекламный баннер магазина «Апельсин», который установили на фасаде новостроя по адресу Мостостроителей, 18.

Об этом редакции НикВести сообщил житель дома Никита Скворцов.

Как известно, жильцы дома пожаловались на рекламный баннер магазина «Апельсин» на фасаде их дома. Тогда они рассказали, что собственник помещения отказался самостоятельно демонтировать рекламное средство.

Спустя месяц николаевец предоставил ответ исполнительного комитета городского совета на его электронное обращение. В нем говорится, что директор Департамента архитектуры Николаевского городского совета 22 декабря 2021 года подписал приказ о демонтаже рекламного средства. Теперь демонтировать баннер должен «антикоррупционный» департамент городского совета.

Напомним, что в Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.