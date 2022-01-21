Резкое увеличение заболевших ковидом на Ивано-Франковщине, вероятно, связано с установлением рекорда по количеству исполняющих колядку.

По крайней мере, так считает главный санврач области Руслан Савчук, поговоривший на эту тему с DW.

Медик напомнил, что время регистрации рекорда в одном месте, без масок столпились около 7 тысяч человек, которые и создали благотворительную среду для вируса.

— Недели две назад я делал предварительные прогнозы о росте заболеваемости. Однако что оно будет столь стремительно, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тысяч человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться, поэтому, ориентировочно, семь тысяч человек были там — без масок, без прохождения никакого температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации, а затем проводился еще ряд праздничных мероприятий непосредственно в центре Ивано-Франковска, а также по районам, — назвал причины Руслан Савчук.

После чего добавил, что Ивано-Франковская область вскоре может перейти в «красную» карантинную зону.

Как сообщалось, Николаевская область в ближайшее время может перейти из «желтой» карантинной зоны в «оранжевую».