В начале новой волны заболеваемости коронавирусом в Украине дети составляют примерно 10% всех инфицированных.

Об этом на встрече с журналистами сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

— Одна из особенностей «Омикрона» по сравнению с Дельтой — он больше поражает детское население. Больше ли по сравнению со всем населением? Нет. Мы отслеживаем четкую динамику. У нас среди новых случаев по Украине за последний день 12%, а в среднем с 10 до 20 января среди всех выявленных случаев от 6% до 10% — это дети. Среди госпитализированных у нас от 19% до 16% - это дети. 19% было, стало 16%", — рассказал глава Виктор Ляшко.

По его словам, «нельзя говорить, что это какая-то статистика, потому что только заходим на волну».

Министр также сообщил, что преимущественно госпитализируют детей с температурой +38C, интоксикацией, когда родители вызывают экстренную медпомощь.

— То, что показывают главные врачи, — обычно день-два, и тех, кто с интоксикацией (был госпитализирован, — прим.), выписывают, потому что пневмонии нет, необходимости находиться в стационаре на кислородной терапии, в реанимации тоже нет, — сказал Виктор Ляшко.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 20 января, в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.



