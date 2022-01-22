За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 случая коронавируса, умерли 136 больных, выздоровели 4610 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Госпитализированы за сутки 2 608 человек. Среди новых больных — 2838 ребенка и 535 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (3293), а также Ивано-Франковской (2284). Больше всего летальных исходов — в Киеве (13), а также во Львовской (12) и Харьковской (11) областях.

Кроме того, 91 310 человек вакцинировано против Covid за сутки. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу — 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу — 15 141 197 человек, получили две дозы — 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 689 человек, бустерную дозу — 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

Ранее сообщалось, что в начале новой волны заболеваемости коронавирусом в Украине дети составляют примерно 10% всех инфицированных.