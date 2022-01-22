На мосту Патона в Киеве к годовщине провозглашения Акта объединения активисты традиционно образовали «живую цепь Соборности» как символ единства людей на востоке и западе Украины.

Об этом пишет Укринформ.

Участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, которые отправились навстречу друг другу, унося каждая по полотнищу — голубого и желтого цветов. Завершилась акция соединением двух полотнищ в единое знамя.

Подобные цепи Соборности образуют сегодня и в других украинских городах.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади прошла акция «Скажи Путіну Ні», ее организовали накануне международных переговоров с Россией о ситуации вокруг Украины.