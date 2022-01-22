В субботу, 22 января, украинцы в 103 раз празднуют провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) Украинского государства.

В современном украинском национальном календаре дата 22 января занимает одно из ведущих мест и имеет глубокий символический смысл: извечной мечты украинцев на свободную жизнь в самостоятельном соборном независимом государстве.

Жителей Николаевской области поздравил с праздником губернатор региона Виталий Ким. Он отметил, что более 100 лет назад украинцы признали — не существует западной или восточной Украины, она едина.

— Сегодня нас разделяют разные эпохи, но объединяют одинаковые стремления. Мы должны быть вместе, мы должны быть сильными. Этот день напоминает нам, что мы разные, но сила нашего народа в единстве! За нами победа, — написал Виталий Ким.

Напомним, в среду, 19 января, жители Николаева начали праздновать Крещение Господне, один из главных христианских праздников.