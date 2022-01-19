В среду, 19 января, жители Николаева начали праздновать Крещение Господне, это один из главных христианских праздников.

Об этом сообщают НикВести.

Одна из традиций этого праздника — крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

Места для купания на Крещение:

Набережная «ЯХТКЛУБА»

Зона отдыха (район базы СК «Динамо»)

Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова

Береговая линия «Намыв», бар «Ковбой»

Пляж «Стрелка»

Пляж «Локомотив»

«Родник», улица Торговая

Зона отдыха «Маяк», улица Менделеева

Пляж «Чайка», улица Новостроительная,1Б

Береговая линия у водной станции АРЗ СП улица Космонавтов, 1, В

Этот праздник установлен в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Согласно Евангелию, Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Несмотря на то, что Иисус, будучи безгрешен изначально, не имел в этом нужды, но по смирению своему принял Крещение водой, освятив при этом водное естество. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, после этого на него сошел Святой Дух в образе голубя.

Накануне праздника, 18 января, верующие соблюдают строгий пост — ничего не едят до вечера, после чего отмечают второй Святой вечер, или Голодную кутю. На стол принято ставить постные блюда: вареники с капустой, жареную рыбу, гречневые блины, кутю и узвар.

Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Сегодня на местах купания будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.