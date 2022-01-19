В среду, 19 января, жители Николаева начали праздновать Крещение Господне, это один из главных христианских праздников.
Об этом сообщают НикВести.
Одна из традиций этого праздника — крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.
Места для купания на Крещение:
Этот праздник установлен в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Согласно Евангелию, Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Несмотря на то, что Иисус, будучи безгрешен изначально, не имел в этом нужды, но по смирению своему принял Крещение водой, освятив при этом водное естество. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, после этого на него сошел Святой Дух в образе голубя.
Накануне праздника, 18 января, верующие соблюдают строгий пост — ничего не едят до вечера, после чего отмечают второй Святой вечер, или Голодную кутю. На стол принято ставить постные блюда: вареники с капустой, жареную рыбу, гречневые блины, кутю и узвар.
Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.
Сегодня на местах купания будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.
В среду, 19 января, жители Николаева начали праздновать Крещение Господне, это один из главных христианских праздников.
Об этом сообщают НикВести.
Одна из традиций этого праздника — крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.
Места для купания на Крещение:
Этот праздник установлен в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Согласно Евангелию, Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Несмотря на то, что Иисус, будучи безгрешен изначально, не имел в этом нужды, но по смирению своему принял Крещение водой, освятив при этом водное естество. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и послышался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим сыном, после этого на него сошел Святой Дух в образе голубя.
Накануне праздника, 18 января, верующие соблюдают строгий пост — ничего не едят до вечера, после чего отмечают второй Святой вечер, или Голодную кутю. На стол принято ставить постные блюда: вареники с капустой, жареную рыбу, гречневые блины, кутю и узвар.
Во всех храмах на Крещение совершается праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.
Сегодня на местах купания будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.