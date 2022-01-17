19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня. В этот день на пляжах Николаева и области пройдут крещенские купания.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.

Места для купания на Крещение:

Набережная «ЯХТКЛУБА»

Зона отдыха (район базы СК «Динамо»)

Нижняя набережная бульвара имени Адмирала Макарова

Береговая линия «Намыв», бар «Ковбой»

Пляж «Стрелка»

Пляж «Локомотив»

«Родник», улица Торговая

Зона отдыха «Маяк», улица Менделеева

Пляж «Чайка», улица Новостроительная,1Б

Береговая линия у водной станции АРЗ СП улица Космонавтов, 1, В

Напомним, 9 января в Николаевской области прогнозировали ухудшение погоды из-за циклона Селимен.