19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня. В этот день на пляжах Николаева и области пройдут крещенские купания.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.
Места для купания на Крещение:
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19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня. В этот день на пляжах Николаева и области пройдут крещенские купания.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала список мест для крещенских купаний в Николаеве. На этих локациях будут дежурить спасатели со спецтехникой с 08:00 до окончания мероприятия.
Места для купания на Крещение:
Напомним, 9 января в Николаевской области прогнозировали ухудшение погоды из-за циклона Селимен.