За 2021 год в столице ввели в эксплуатацию 35 тысяч квартир, в Киевской области — 20 тысяч.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Другие крупные города Украины строятся медленнее: во Львове введено в эксплуатацию 6 тысяч квартир, в Одессе — 13 тысяч квартир, в Харькове — 9 тысяч, в Днепре — 2 тысячи.

В сообщении также указывается, что лидерами по наибольшей территории застройки в Киеве являются три компании «КАН Девелопмент», KSM-Group и «Киевгорстрой», каждая из которых имеет около 10% от общей площади застройки в городе.

Как сообщалось в июне, Кабинет министров Украины зарегистрировал в ВРУ законопроект с предложением ввести НДС на продажу жилья в новопостроенных жилых комплексах.