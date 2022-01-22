В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть самого большого вантового моста в Украине, который соединил два берега Днепра.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что вантовый мост через Днепр возводится в рамках национальной программы Большое строительство. Он самый высокий в Украине. Высота пилонов, которые содержат мост— 166 метров. Мост будет подсвечен современной и яркой LED-подсветкой в синих, желтых и других цветах.

— Сегодня мы объединяем наше государство не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине. Его начали (строить, — прим.) где-то в 2004 году. Дети, которые тогда были рождены — совершеннолетние, целое поколение… Этот мост называли монументом коррупции много лет. Пусть теперь это будет монумент единства, — отметил Владимир Зеленский.

По случаю Дня Соборности и открытия мостоперехода две тысячи человек образуют 9-километровую «живую» цепь. Президент после речи по случаю открытия мостоперехода тоже стал в «живую» цепь.

Напомним, на мосту Патона в Киеве к годовщине провозглашения Акта объединения активисты также традиционно образовали «живую цепь Соборности» как символ единства людей на востоке и западе Украины.