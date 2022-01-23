Ко Дню соборности Украины украинские полярники образовали цепь единства прямо в снежном тоннеле вокруг станции «Академик Вернадский».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

— Таким образом наши земляки, которые сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев. Ведь в Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединяться для сохранения и защиты, — говорится в сообщении.