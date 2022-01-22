В центре Луцка, на территории снесенной в апреле 2021 года исторической усадьбы, волынские археологи обнаружили фрагменты керамической посуды, предположительно, скифского периода.

Как передает Укринформ, об этом рассказал участник Волынской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Виктор Баюк.

По словам ученого, в последние дни 2021 года Волынская археологическая экспедиция Охранной археологической службы Украины провела научную экспертизу в центральной части Луцка по улице Ярощука, 12. На этой территории ранее размещалась усадьба периода Волынского воеводства, снесенная в апреле 2021 года.

Во время раскопок археологи обнаружили материалы раннемодерного, позднесредневекового и древнерусского периода, в частности, керамическую посуду.

— Настоящим открытием стали фрагменты керамики раннежелезного периода, искусно реставрированные до целых форм коллегой Алексеем Войтюком. Находки предположительно относятся к скифскому периоду, датируемому серединой I тысячелетия до нашей эры, — сообщил Виктор Баюк.

По его словам, найденная посуда — бытовая, ведь каких-либо знаков, которые могли бы теоретически указывать на культовое предназначение, нет. А люди, которые им пользовались, вероятно, жили примерно за 2400 лет до строительства усадьбы.

По заключению археологов, эти находки подтверждают заселение первобытного водораздельного холма между Стырем и Сапалаевкой, а также необходимость археологического сопровождения работ в историческом ядре города Луцка.

Ранее украинские археологи нашли в немецком Бремене место захоронения трех украинских солдат, пропавших без вести в годы Второй мировой войны.