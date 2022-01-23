В Украине в течение 22 января сделали 38 861 прививку против COVID-19. Бустерную дозу получили уже более 200 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Первую дозу за прошедшие сутки сделали 14 639 человек, вторую — 13 656. Дополнительную дозу получили за сутки 332 человека, а бустерную — 10 234 человека.

Прививки проводили 424 мобильные бригады по иммунизации, 2 425 пунктов прививки и 452 центра вакцинации населения.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 29 413 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 5 255, Moderna — 3 453 и AstraZeneca — 740.

Всего в Украине дополнительную дозу получил 13 021 человек, а бустерную — 203 445 человек.

С начала пандемии в Украине сделали более 29,8 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере первую дозу получили 15 155 836 человек, а две дозы — 14 457 249.

Напомним, что Украине за сутки 22 января выявили 15 444 новых случая коронавируса.