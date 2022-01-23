Немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график нескольких своих ночных авиарейсов в Киев на фоне опасений нападения Российской Федерации на Украину.

Авиакомпания перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 22:00, пишет «Украинская правда».

Как рассказала экс-нардеп Виктория Войцицкая, время вылета сместили на шесть часов воскресенья. Она добавила, что причину переноса рейса объяснили «политической ситуацией», из-за которой экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь.

— Как нам в самолете еще раз повторили, «мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения». И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за «политической нестабильности», хотя пассажиры были вынуждены ждать более 8 часов на самолет, – добавила Виктория Войцицкая.

Экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, также летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии издания, что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию. По ее словам, такое объяснение было предоставлено на стойке во время регистрации, а затем озвучено и в салоне самолета.

— Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине, – процитировала Любовь Цыбульская объяснение работников авиакомпании.

Она также добавила, что ночевку в гостинице компания оплатила.

Кроме того, согласно графику полетов франкфуртского аэропорта, авиакомпания перенесла на утро следующего дня два рейса из Франкфурта в Киев, запланированные на 22 и 23 января в 17:10.

В то же время «Австрийские авиалинии», входящие в группу Lufthansa, пока не пошли на такой шаг для своего вечернего рейса из Вены — его расписание остается неизменным.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. Глава государства призвал людей не паниковать и сохранять разум «холодным».