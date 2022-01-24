Для заключения договора с Национальной службой здоровья Украины на специализированную помощь подано 80 предложений от медицинских учреждений Николаевщины.

Об этом рассказал директор Южного межрегионального департамента в НСЗУ Дмитрий Самофалов, сообщает «Суспільне».

Он отметил, что процедура проверки предложений от медицинских учреждений продолжается до 26 января 2022 года. По завершении проверки заведения получат договора. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, они будут действовать с 1 января 2022 года.

— Касательно Николаевской области, в общем на специализированную медицинскую помощь подало предложения 80 учреждений. Предложения проверены и рассмотрены. Свои предложения подали 48 медучреждений вторичной помощи. По сравнению с 2021 годом, когда у НСЗУ было договора с 45 заведениями. Всего предложений было 313, из них мы подтвердили 305, поскольку восемь предложений не отвечали требованиям. Это также больше предложений, прошедших. В 2021 году их было 282, — рассказав Дмитрий Самофалов.

По словам Дмитрия Самофалова, играют роль и возможности заведения, и понимание стратегического развития — получение новых пакетов, на которые в 2021 году они не были готовы подавать.

— Например, паллиативная помощь или мобильная паллиативная помощь, психиатрическая помощь мультидисциплинарными бригадами, мобильная психиатрическая помощь и другие договора. Поэтому в 2022-м у нас появились заведения, которые готовы попробовать новые договора, новые пакеты, — рассказал он.

Кроме того, по словам Дмитрия Самофалова, во время пандемии расширили возможности заведений — у них появились кислородные станции, кислородные точки и кислородные баллоны.

По словам главврача Первомайской центральной районной больницы Виктора Готки, медицинское учреждение стремится заключить больше пакетов с НСЗУ, чтобы обеспечить работников заработной платой.

— Мы взяли 12 пакетов, среди которых есть и пакеты повышенной оплаты. Это гастроскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и так далее, — рассказал Виктор Готка.

По словам Виктора Готки, сейчас медучреждение оказывает помощь только ковидным больным, несмотря на то, что в больнице есть отделение педиатрическое, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое.

Ранее сообщалось, что пациенты с инсультом, которые лечатся в Николаевской горбольнице № 1, закупают за свой счет медикаменты, даже если они есть бесплатно в наличии в учреждении.

Напомним, что 4 января в трех городских больницах Николаева, которые оказывают помощь больным коронавирусом, разгрузили кислородные станции. Их закупили за счет субвенции из государственного бюджета и средств городского бюджета.