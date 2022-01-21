Журналисты рассказали, что пациенты с инсультом, которые лечатся в Николаевской горбольнице № 1 закупают за свой счет медикаменты, даже если они есть бесплатно в наличии в учреждении.

Об этом идет речь в статье «Центра журналистских расследований».

Согласно условиям договора с НСЗУ, медучреждения должны бесплатно проводить все обследования, в том числе компьютерную томографию, предоставлять расходные материалы и питание в стационарных условиях. Также пациентов с инсультом должны бесплатно обеспечивать лекарствами и препаратами для обезболивания, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Однако реальность, с которой сталкиваются пациенты николаевских больниц и их родственники, сильно отличается от того, о чем заявляют в Нацслужбе здоровья. Например, пациентам неврологического отделения больницы № 1 приходилось покупать ряд препаратов из Национального перечня основных лекарственных средств. Среди них — «Диапразол» (до 180 грн за шт), «Кардиомагнил» для профилактики тромбов (до 170 грн за шт), «Левомак» (до 150 грн за шт).

Такие препараты больные в условиях стационара должны получать бесплатно, однако согласно отчету об остатках лекарственных средств, горбольница № 1 на протяжении года эти лекарства ни разу не закупала.

«Я общался с заведующим (отделением, — прим.), почему у них нет ничего. Он сказал, что им всего 14 тысяч выделяют на пациента с инсультом, поэтому и в наличии в больнице только физраствор и магнезия», — говорит сын пациента.

«Инсультное» отделение николаевской городской больницы №1

Директор медучреждения Мария Грачева считает, что нарушений в этом нет.

«Это же не препараты для лечения инсульта. В Нацперечень для этого входит только «Актилизе» и физраствор. Все, больше ничего я не могу купить за бюджетные средства. Пусть родственники идут к семейному врачу и там получают другие препараты», — заявила Мария Грачева.

Директор КНП Николаевского горосвета «Городская больница № 1» Мария Грачева.

Однако ограничений, какие препараты из Нацперечня может закупать больница, на самом деле не существует. Как отмечает директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь, больница обязана обеспечить пациента стационара всеми препаратами из Нацперечня, которые прописал врач, а также расходными материалами, включая средства гигиены.

Отмечается, что и тромболитический препарат «Актилизе», в котором нуждаются больные с острым инфарктом миокарда или ишемическим инсультом, городская больница № 1 не закупала, а получила за счет госбюджета через централизованные закупки. По состоянию на начало декабря в медучреждении не было ни одного флакона препарата.

Указанной горбольницей № 1 годовой потребности «Актилизе» хватает на 50 пациентов. При этом на протяжении 9 месяцев 2021 года здесь планировали принять 600 пациентов с инсультом и 216 пациентов с инфарктом миокарда.

Палата в «инсультном» отделении николаевской городской больницы № 1

Также пациенты «инсультного» отделения, с которыми общался Центр, покупали «Левофлоксацин», «Цефтриаксон» из Нацперечня и расходные материалы: шприцы, катетеры, спирт. Согласно отчету об остатках медпрепаратов, все это было в больнице в наличии.

«Возможно, был какой-то тяжелый случай. Но почему их не выдали пациентам, я разберусь, это у нас должно быть в наличии. Мы бы закупали все препараты, если бы у нас было достаточно средств», — заверила директор горбольницы.

Однако ограниченность в средствах не мешает горбольнице № 1 регулярно переплачивать десятки тысяч гривен на закупках. Только за последние два года медучреждение намеревалось закупить по завышенным ценам тесты на Covid, шприцевые насосы и защитные средства.

Как выяснил Центр, руководительница больницы неплохо зарабатывает на сотрудничестве с фармацевтическими компаниями. Как говорится в декларациях Грачевой, за три года она получила 536 тысяч гривен от ООО «Байер», ООО «Астразенека Украина» и ООО «Ново Нордиск Украина», которые изготавливают и продают медпрепараты.

Средства от НСЗУ, которые больницы должны тратить на закупку медикаментов, уже включены в оплату пакета услуг, предоставляемых пациентам. Поэтому медучреждения сами определяют, какую часть из этой суммы и на какие нужды направлять.

«Эти деньги в первую очередь должны покрывать зарплаты персоналу и закупку препаратов, медизделий для лечения пациентов. Оплату коммунальных услуг и ремонты должна финансировать местная власть», — заявляет директор департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь.

Журналисты проанализировали, как николаевские медучреждения использовали средства, полученные от Нацслужбы. Большую часть потратили на зарплаты — от 50 до 80% суммы.

На закупку лекарств руководство больниц направляло всего от 3 до 15% средств, которые поступали от НСЗУ. При этом на медикаменты больше денег тратили в тех медучреждениях, где лечат пациентов с Covid-19. Вероятно, это объясняется степенью контроля со стороны Нацслужбы здоровья.

Центр сравнил количество пациентов с количеством средств, потраченных медучреждениями Николаева на закупку медикаментов. В 2021 году на одного больного городские больницы тратили в среднем от 370 до 3 тысяч гривен. Меньше всего — в горбольнице № 4 и БСМП. Сколько потратила больница № 1, неизвестно — в медучреждении не ответили на запрос.

Кроме того, Центр выяснил: медучреждение скрыло от НСЗУ тот факт, что пациентам приходится платить за «бесплатные» лекарства. В отчете о доходах и расходах, которые ежеквартально подают медучреждения, руководство первой горбольницы отрицательно ответило на вопрос, есть ли случаи, когда пациент покупает медикаменты для своего лечения.

Также в отчете уточняется, что горбольница № 1 не принимала от своих пациентов никакой помощи для собственного лечения — ни медизделия или препараты, согласно с назначениями врача, ни деньги.

Директор медучреждения Мария Грачева попыталась объяснить это тем, что в отчете спрашивают только о некоторых препаратах. А после — и вовсе проигнорировала многочисленные обращения Центра за комментарием.

Впрочем, в Нацслужбе опровергли ее слова: в отчёте руководство медучреждения должно сообщить НСЗУ о том, приходится ли пациентам покупать медпрепараты, даже те, которых нет в Национальном перечне основных лекарственных средств.

«Остается два главных фактора, почему доступ простого украинца к бесплатным лекарствам остается проблемой. Это несовершенство системы распределения лекарств и наша выученная беспомощность: нам проще дать взятку, чем разобраться в перечне бесплатных гарантий, за которые мы уже заплатили из своих налогов», — говорит эксперт Оксана Мусиенко.

За последние полтора года Нацслужба здоровья передала в полицию информацию о четырех случаях нарушения прав пациентов в больницах Николаевской области. В трёх из них медики требовали купить лекарства, которые больные должны получать бесплатно.

В НСЗУ заявляют: если в больнице от пациентов требуют деньги за бесплатную услугу, нужно отправить в Нацслужбу жалобу. Однако когда под угрозой собственные здоровье и жизнь, многие пациенты не видят другого выхода, как заплатить за все, что скажет доктор.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную. После публикации НикВести, с поставщиком договорились о снижении стоимости.

Также о закупках больницы по завышенным ценам сообщал депутат городского совета Максим Невенчанный. Например, учреждение заключило договор на покупку защитных халатов, масок, шапок, бахил и перчаток на сумму 839 тысяч 700 гривен по завышенным ценам. После публикации НикВести, его расторгли.

А в комментарии корреспонденту начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай ранее рассказала, что горздрав не пропускает платежи больниц за товары по завышенным ценам.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.