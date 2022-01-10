Николаевская городская больница № 1 разорвала договор с ООО «Диамант-Фарм» на покупку защитных халатов, масок, шапок, бахил и перчаток на сумму 839 тысяч 700 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как ранее писали НикВести, цена, предложенная поставщиком, была выше стоимости аналогичных товаров, которые можно свободно найти в интернете.

Договор между больницей и предприятием был заключен 29 декабря, а уже на следующий день разорван. В дополнительном соглашении указано, что причиной послужило отсутствие фактического бюджетного финансирования.

Отметим, что в комментарии корреспонденту НикВести начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай ранее рассказала, что горздрав не пропускает платежи больниц за товары по завышенным ценам.

Также сообщалось, что Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную. После публикации НикВести с поставщиком договорились о снижении стоимости.

Также о закупках больницы по завышенным ценам сообщал депутат городского совета Максим Невенчанный.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.