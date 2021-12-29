Максим Невенчанный

Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный прокомментировал «ковидные» закупки городской больницы № 1 по ценам выше рыночных.

Свою позицию он опубликовал на странице в Facebook.

Максим Невенчанный напомнил о закупке шприцевых насосов по цене на примерно на 25% дороже, чем среднерыночная. Также он проанализировал закупку средств защиты за 839 тысяч гривен, сделав вывод, что общую стоимость халатов, масок, перчаток, бахил и шапочек можно было сократить почти приблизительно вполовину.

— Я не про моральность в период пандемии. Я про городской бюджет, за прозрачностью которого должны следить депутаты горсовета. В том числе и депутат — главврач этой больницы должна следить за теми закупками, которые происходят в сфере медицины и больнице № 1. Меня интересует только одно. А кому идут эти деньги? Где же правоохранители? Это что в каждой больнице так? Неужели бюджет на медицину можно смело и безболезненно (для горожан!) уменьшать в 2 раза? — написал депутат.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.