Николаевская городская больница № 1 заключила договор с ООО «Диамант-Фарм» на покупку защитных халатов, масок, шапок, бахил и перчаток на сумму 839 тысяч 700 гривен. При этом цена, предложенная поставщиком, выше стоимости товаров, которые можно свободно найти в интернете.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Городская больница собирается заплатить по 52 гривны 80 копеек за хирургические халаты, 1 гривну 5 копеек — за трехслойные маски, 1 гривен — за одноразовые шапочки, 80 копеек — за пару бахил, по 4 гривны — за латексные смотровые перчатки с ланолином и витамином Е и по 6 гривен — за нитриловые смотровые перчатки.

Каждую из этих позиций можно найти на разных площадках по ценам дешевле. Например, халаты, отвечающие требованиям больницы, стоят от 34 гривен за штуку:

Трехслойные маски можно купить от 70 копеек за штуку, шапочки — от 65 копеек:

Стоимость бахил за пару варьируется от 40 до 54 копеек (на сайтах указана стоимость за штуку):

Латексные перчатки с ланолином и витамином Е продаются по ценам от 3 гривен 76 копеек, нитриловые — от 4 гривен 40 копеек без учета скидок, которые предлагают разные поставщики.

Отметим, что торги проходили по упрощенной процедуре. Заявки подали два участника — ООО «Диамант-Фарм» и физическое лицо-предприниматель Борика Светлана Михайловна. Второй участник предложил цену дешевле — 833 тысячи 450 гривен. Его заявка была отклонена в связи с тем, что гарантийные документы не подтверждали то, что перчатки имеют внутри специальную пленку, обогащенную жидким шелком. Также у больницы возникли претензии к тому, что участник не предоставил документальное подтверждение о проведении экологического аудита, а только справку в свободной форме.

При этом ФЛП пытался оспорить результаты, отметив, что «Диамант-Фарм» предложил товары, которые не полностью соответствуют требованиям заказчика. Например, эффективность пылезащиты масок ниже заявленной, бахилы имеют меньший размер, перчатки меньший показатель крепости при тестах на растяжение и старение.

Отметим, что согласно порталу об использовании публичных средств, больница еще не перечисляла поставщику деньги за товары.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.