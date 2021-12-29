Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала, что горздрав пытается контролировать закупки больниц в рамках «ковидных» процедур и не позволяет оплачивать товары по завышенной цене.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось ранее, городская больница № 1 заключила договор на закупку шприцевых насосов по цене на примерно на 25% дороже, чем среднерыночная. Еще один договор по завышенной цене подписали на приобретение средств защиты за 839 тысяч гривен.

Ирина Шамрай отметила, что горздрав контролирует процесс закупок, однако, как показывают подобные случаи, не всегда удается уследить. По ее мнению, к договорам на покупку товаров по завышенной цене могла привести декабрьская спешка — больницы стараются быстрее использовать остатки денег, чтобы они не вернулись в бюджет.

— Неприятны эти все публикации, потому что мы надеялись, что все меры, которые принимаются, достаточно адекватны. Но, как показывают практика и высказывания некоторых депутатов, есть еще моменты. Во-первых, конец года, остались какие-то копейки бюджетных денег, которые нужно использовать, потому что на следующий год эти средства не переходят. Если они вернутся в бюджет, мы их уже не увидим. Возможно, эта спешка в конце года и привела к таким результатам, — сказала Ирина Шамрай.

Начальница управления также прокомментировала случай с договоров на покупку шприцевых насосов по завышенной цене. Как оказалось, после огласки связались с поставщиком, который в итоге снизил цену.

— По шприцевым насосам, когда это началось (стало известно, — прим.), деньги у нас уже были, но мы не профинансировали закупку. Эти закупки — прямые, идут не как торги. Поэтому связались с поставщиком, и он понизил цену до среднерыночной, — сказала она.

Она добавила, что покупку средств индивидуальной защиты за 839 тысяч гривен не проплатили. Ирина Шамрай отметила, что управление здравоохранения благодарно тем, кто следит за медицинскими закупками, и обращает внимание на подобные случаи.

— Слава Богу, что нам депутаты в этом помогают. Не вижу ничего плохого или страшного, если кто-то еще за этим следит. Это очень правильно. Мы благодарны всем, кто нам в этом плане помогает. Не вижу никаких отрицательных моментов в том, что мы контролируем закупки. Это же не частные клиники. Как и не вижу ничего страшного, если кто-то еще это видит, и мы не проплачиваем такие закупки, — резюмировала она.

Ранее депутат Максим Невенчанный прокомментировал «ковидные» закупки городской больницы № 1 по ценам выше рыночных.

Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.

Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.

Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.