Сегодня, 4 января, в трех городских больницах Николаева, которые оказывают помощь больным коронавирусом, разгрузили кислородные станции. Их закупили за счет субвенции из государственного бюджета и средств городского бюджета.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что общая стоимость кислородных станций — 9 миллионов 780 тысяч гривен.

— Особенность этих станций состоит в том, что они производят кислород из воздуха. Кислородная станция для Городской больницы №3 имеет мощность кислородного потока 560 литров в минуту. Этого одновременно достаточно для 100 пациентов. Станции в Больницах №1 и 5 могут производить 300 литров в минуту, — написал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич добавил, что предварительно в каждом заведении подготовили места для установки станций. В ближайшее время их подключат к кислородным системам и начнут использовать.

Напомним, управление здравоохранения Николаевского горсовета в этом году планирует закупить цифровой маммограф для проведения рентгеновского исследования молочных желез. На сегодняшний день ни в одной городской больнице нет такого аппарата.