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Сегодня, 4 января, в трех городских больницах Николаева, которые оказывают помощь больным коронавирусом, разгрузили кислородные станции. Их закупили за счет субвенции из государственного бюджета и средств городского бюджета.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он отметил, что общая стоимость кислородных станций — 9 миллионов 780 тысяч гривен.
— Особенность этих станций состоит в том, что они производят кислород из воздуха. Кислородная станция для Городской больницы №3 имеет мощность кислородного потока 560 литров в минуту. Этого одновременно достаточно для 100 пациентов. Станции в Больницах №1 и 5 могут производить 300 литров в минуту, — написал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич добавил, что предварительно в каждом заведении подготовили места для установки станций. В ближайшее время их подключат к кислородным системам и начнут использовать.
Напомним, управление здравоохранения Николаевского горсовета в этом году планирует закупить цифровой маммограф для проведения рентгеновского исследования молочных желез. На сегодняшний день ни в одной городской больнице нет такого аппарата.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 4 января, в трех городских больницах Николаева, которые оказывают помощь больным коронавирусом, разгрузили кислородные станции. Их закупили за счет субвенции из государственного бюджета и средств городского бюджета.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он отметил, что общая стоимость кислородных станций — 9 миллионов 780 тысяч гривен.
— Особенность этих станций состоит в том, что они производят кислород из воздуха. Кислородная станция для Городской больницы №3 имеет мощность кислородного потока 560 литров в минуту. Этого одновременно достаточно для 100 пациентов. Станции в Больницах №1 и 5 могут производить 300 литров в минуту, — написал Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич добавил, что предварительно в каждом заведении подготовили места для установки станций. В ближайшее время их подключат к кислородным системам и начнут использовать.
Напомним, управление здравоохранения Николаевского горсовета в этом году планирует закупить цифровой маммограф для проведения рентгеновского исследования молочных желез. На сегодняшний день ни в одной городской больнице нет такого аппарата.