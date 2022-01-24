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В Николаеве маршрут общественного транспорта № 20 хотят продлить до «перегона» в Корабельном районе.

Об этом идет речь в проекте решения, который выносится на заседание исполкома в среду, 26 января, пишут НикВести.

Сейчас маршрутки № 20 курсируют из микрорайона Намыв до госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» на ЮТЗ. Его длина составляет 13,3 километра.

По измененному маршруту протяженностью в 16 километров транспорт будет ходить до супермаркета «Таврия» на «перегоне» в Корабельном районе.

В пояснительной записке отмечается, что такая инициатива возникла, чтобы создать более комфортные условия для горожан.

Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области оптимизировали сеть маршрутных автобусов, сократив ее с 42 до 26 маршрутов. Помимо городских маршрутов, жители Первомайска пользуются еще 5 пригородными.