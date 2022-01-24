Вблизи села Пересадовка Николаевской области продолжается строительство стационарного моста через реку Ингул на дороге О151118 (Александровка-Николаев) – Пересадовка – (Днепр-Николаев).

Об этом сообщает ГП «Агентство местных дорог Николаевской области».

Подрядная организация выполняет работы по монтажу балок основного перехода. Работы ведутся в круглосуточном режиме с учетом погодных условий.

В настоящее время переход через реку осуществляется временной понтонной переправой, проезд которой открыт только для легкового и пассажирского транспорта.

Напомним, к сроительству моста в Пересадовке подрядчики приступили в октябре прошлого года.

Весной «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер за 25,7 миллиона гривен.

В этом году, 13 января, в селе Пересадовка под Николаевом понтонный мост частично ушел под воду из-за фуры, пытавшейся по нему проехать.