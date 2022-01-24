Женщины руководят больше чем 14 тысячами предприятий и организаций в Николаевской области. Это 29,1% от общего числа юридических лиц, зарегистрированных в регионе.
Как пишут НикВести, ссылаясь на данные главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 января 2022 года на территории региона функционируют 51 тысяча 58 юрлиц различных форм.
36 тысяч 197 из них возглавляют мужчины, а 14 тысяч 861 — женщины. Больше всего женщин занимают главные посты в судебной системе, коммунальных учреждениях, профсоюзах, органах самоорганизации населения и ОСМД.
Традиционно много женщин представлены на руководящих постах в предприятиях и организациях, работа которых связана со сферами здравоохранения, соцзащиты и культуры. Немало женщин руководят предприятиями в сферах туризма и общепита, соцстрахования, права, фармации, розничной торговли, бухучета, издательского дела, госуправления.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.
Женщины руководят больше чем 14 тысячами предприятий и организаций в Николаевской области. Это 29,1% от общего числа юридических лиц, зарегистрированных в регионе.
Как пишут НикВести, ссылаясь на данные главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 января 2022 года на территории региона функционируют 51 тысяча 58 юрлиц различных форм.
36 тысяч 197 из них возглавляют мужчины, а 14 тысяч 861 — женщины. Больше всего женщин занимают главные посты в судебной системе, коммунальных учреждениях, профсоюзах, органах самоорганизации населения и ОСМД.
Традиционно много женщин представлены на руководящих постах в предприятиях и организациях, работа которых связана со сферами здравоохранения, соцзащиты и культуры. Немало женщин руководят предприятиями в сферах туризма и общепита, соцстрахования, права, фармации, розничной торговли, бухучета, издательского дела, госуправления.
Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.