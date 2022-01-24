Женщины руководят больше чем 14 тысячами предприятий и организаций в Николаевской области. Это 29,1% от общего числа юридических лиц, зарегистрированных в регионе.

Как пишут НикВести, ссылаясь на данные главного управления статистики в Николаевской области, по состоянию на 1 января 2022 года на территории региона функционируют 51 тысяча 58 юрлиц различных форм.

36 тысяч 197 из них возглавляют мужчины, а 14 тысяч 861 — женщины. Больше всего женщин занимают главные посты в судебной системе, коммунальных учреждениях, профсоюзах, органах самоорганизации населения и ОСМД.

Традиционно много женщин представлены на руководящих постах в предприятиях и организациях, работа которых связана со сферами здравоохранения, соцзащиты и культуры. Немало женщин руководят предприятиями в сферах туризма и общепита, соцстрахования, права, фармации, розничной торговли, бухучета, издательского дела, госуправления.