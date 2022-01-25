В Николаеве водитель маршрутки №75 разозлился на пассажирку, которая хотела расплатиться за проезд 100-гривневой купюрой.

Об этом рассказала очевидица произошедшего Даша Маковенко в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

По ее словам, 24 января в районе улицы Садовая пассажирка зашла в маршрутное такси №75 (ВЕ1803ВО) и передала за проезд 100 гривен. Это не понравилось водителю, у которого не оказалось мелких купюр для сдачи, поэтому он начал оскорблять пассажирку и выгонять ее из салона.

— В районе Садовой зашла женщина и передала за проезд 100 гривен, но водителю это не понравилось и он решил показать своё недовольство, облив грязью и выгоняя пассажира из салона словесно в очень грубой форме. Так же он задерживал пассажиров, отказавшись ехать, если она не выйдет, тем самым отказав в услуге перевозки. Начиная от конечной водитель был на нервах, агрессивное поведение сопровождающиеся хлопаньем дверью и негативными комментариями всему, что ему не нравится. Итог — пассажиры на нервах, женщина в слезах, водитель псих. Картина маслом . Когда это закончится? Долго пассажиры будут терпеть истерики психически неуравновешенных водителей?, — возмутилась она.

Ранее пассажирка николаевского маршрутного такси №16 пожаловалась на изношенное состояние салона общественного транспорта.

Напомним, что в Николаеве водитель маршрутного такси №87 выехал на тротуар, чтобы обогнать движущийся впереди него транспорт.