Пассажирка николаевского маршрутного такси №16 пожаловалась на изношенное состояние салона общественного транспорта.

Соответствующие фото жительница города Галина Гиржева опубликовала в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Она рассказал, что порвала пальто о металл, который торчал из поломанного сидения в салоне маршрутки. Девушка также добавила, что на её просьбы о компенсации на ремонт испорченной верхней одежды водитель не отреагировал.

— Зашла в маршрутку №16, заплатила за проезд, присела на свободное место и порвала пальто об кресло, из которого торчал металл поломанного сидения, как открытая консервная банка. На мои высказывания и просьбу о компенсации на ремонт вещи водитель даже не отреагировал. Сколько ещё мы будем ездить в убитом, изношенном транспорте?! Сколько ещё будем травмироваться и драть не дешевые в это время вещи!? Прошу принять меры и убрать с маршрутов аварийные, грязные, эстетические маршрутки, и пусть компенсируют нанесенный мне ущерб!, – написала жительница города.

Ранее НикВести писали, что николаевцы недовольны условиями пассажирских перевозок в городе и несоблюдением водителями карантинных мер. Они жаловались, что в маршрутках некомфортно передвигаться летом, поскольку в салоне многих из них невозможно открыть окно. Также в салонах замечали рваные сидения и ржавчину.

Ещё в мае 2021 года в маршрутном такси №43 во время движения выпала дверь. Аналогичная ситуация произошла в ещё одной николаевской маршрутке — там дверь вывалилась на пассажира и он поймал ее рукой.

Спустя несколько недель после этого инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Николаевской области проверили общественный транспорт. Тода они составили три постановления за нарушение технического состояния автобусов «ТФТ» и «ПИК», на них наложили штраф.

В октябре 2021 года сложилась похожая ситуация — в центре Николаева у маршрутки Mercedes-Benz Sprinter на ходу отвалилось колесо.