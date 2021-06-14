Изношенный автобус, курсирующий по маршруту №91 в Николаеве, не доехал до Корабельного района и высадил пассажиров.

Об этом изданию НикВести рассказала жительница города.

Она также поделилась фотографиями, на которых видно, что в салоне автобуса появилась ржавчина, а некоторые сидения порвались. По словам женщины, во время движения ей на голову капала вода с потолка маршрутки.

На участке по проспекту Богоявленскому, так называемом «Перегоне», маршрутка заглохла. Водитель высадил пассажиров, не доехав до конца маршрута, и вернул им деньги за проезд.

Напомним, 8 июня николаевцы уже жаловались на водителя автобуса №91, который не доезжает до конечной остановки в Корабельном районе.

Кроме того, в последнее время участились жалобы на отсутствие комфорта в салонах маршрутных такси. В некоторых из них некомфортно передвигаться летом, поскольку в салоне невозможно открыть окно.

Также поступали жалобы на несоблюдение водителями карантинных мер и грубое поведение по отношению к пассажирам.