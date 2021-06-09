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Жители города в который раз критикуют общественный транспорт за отсутствие комфорта.
Об этом они пишут в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
По словам горожанина Александра Астахова, в маршрутках некомфортно передвигаться летом, поскольку в салоне многих из них невозможно открыть окно.
Он также поделился фотографиями, на которых видно, что ручка люка в маршрутке подвязана к поручню для предупреждения его открытия.
Ранее НикВести уже писали, что николаевцы недовольны условиями пассажирских перевозок в городе и несоблюдением водителями карантинных мер. Так, в конце мая в одной из маршруток во время движения выпала дверь.
3 июня инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Николаевской области провели проверку общественного транспорта. В результате составили 3 постановления за нарушение технического состояния автобусов «ТФТ» и «ПИК», на них наложили штраф.
Кроме того, правоохранители составили постановление на механика предприятия «Мисс», который допустил выезд на рейс автобуса в неудовлетворительном техническом состоянии.
Жители города в который раз критикуют общественный транспорт за отсутствие комфорта.
Об этом они пишут в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
По словам горожанина Александра Астахова, в маршрутках некомфортно передвигаться летом, поскольку в салоне многих из них невозможно открыть окно.
Он также поделился фотографиями, на которых видно, что ручка люка в маршрутке подвязана к поручню для предупреждения его открытия.
Ранее НикВести уже писали, что николаевцы недовольны условиями пассажирских перевозок в городе и несоблюдением водителями карантинных мер. Так, в конце мая в одной из маршруток во время движения выпала дверь.
3 июня инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Николаевской области провели проверку общественного транспорта. В результате составили 3 постановления за нарушение технического состояния автобусов «ТФТ» и «ПИК», на них наложили штраф.
Кроме того, правоохранители составили постановление на механика предприятия «Мисс», который допустил выезд на рейс автобуса в неудовлетворительном техническом состоянии.