Водитель автобуса №91 не доезжает до конца маршрута в Корабельном районе Николаева.
Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
По словам жителей, уже вторую неделю указанный автобус в 6:45 утра едет только до остановки по улице Артема, хотя по маршруту должен двигаться дальше.
— Люди утром ждут этот автобус, спешат на работу, а он не идёт до своей конечной порядка 5 остановок, — возмутился николаевец Александр Ша.
Напомним, 3 июня в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.
Водитель автобуса №91 не доезжает до конца маршрута в Корабельном районе Николаева.
Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете.
По словам жителей, уже вторую неделю указанный автобус в 6:45 утра едет только до остановки по улице Артема, хотя по маршруту должен двигаться дальше.
— Люди утром ждут этот автобус, спешат на работу, а он не идёт до своей конечной порядка 5 остановок, — возмутился николаевец Александр Ша.
Напомним, 3 июня в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.