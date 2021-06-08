Водитель автобуса №91 не доезжает до конца маршрута в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщили в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

По словам жителей, уже вторую неделю указанный автобус в 6:45 утра едет только до остановки по улице Артема, хотя по маршруту должен двигаться дальше.

— Люди утром ждут этот автобус, спешат на работу, а он не идёт до своей конечной порядка 5 остановок, — возмутился николаевец Александр Ша.

Напомним, 3 июня в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.