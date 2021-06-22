Дверь одной из николаевских маршруток вывалилась на пассажира — он поймал ее рукой.

Об этом сообщила Ольга Лунева на своей странице в Facebook.

— Сервис по-николаевски. Проезд по 7 гривен, но, возможно, придется ловить собою дверь (на фото как раз-таки только что вошедший пассажир). Спасибо, что пассажирке на первом сидении не прилетело, — подписала фотографию Ольга Лунева.

Известно, что подобная ситуация также произошла в мае - дверь маршрутки №43 выпала прямо на ходу. Николаевцы недовольны условиями пассажирских перевозок в городе и несоблюдением водителями карантинных мер. Они жаловались, что в маршрутках некомфортно передвигаться летом, поскольку в салоне многих из них невозможно открыть окно. Также в салонах замечали рваные сидения и ржавчину.