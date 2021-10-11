Днем в понедельник, 11 октября, в центре Николаева у маршрутки Mercedes-Benz Sprinter на ходу отвалилось колесо.

Об этом сообщают Новости-N.

Маршрутка ехала по проспекту, со стороны Московской в направлении Пушкинской. Прямо на перекрестке с Декабристов у микроавтобуса внезапно отвалилось левое заднее колесо. Автомобиль сумел на трех колесах пересечь перекресток и остановился на остановке «улица Декабристов».

На подмогу водителю прибыли еще два микроавтобуса, курсирующие по 43 маршруту. В результате остановившиеся микроавтобусы заняли две из трех полос движения в направлении Центрального рынка, из-за этого на проспекте образовалась внушительная автомобильная пробка.

Напомним, днем 7 октября возле Николаевского зоопарка водитель Audi, припарковавшись рядом с трамвайными путями, заблокировал движение электротранспорта.