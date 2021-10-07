Днем 7 октября возле Николаевского зоопарка водитель Audi, припарковавшись рядом с трамвайными путями, заблокировал движение электротранспорта. Проезд уже освободили.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение трамваев было заблокировано по маршрутам № 6 и № 7 в направлении к Центральному рынку.
На место происшествия вызвали патрульную полицию, чтобы разыскать владельца автомобиля.
«Напоминаем всем водителям и участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил парковки во избежание подобных ситуаций», — отметили на предприятии.
Напомним, 1 октября в Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.
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Днем 7 октября возле Николаевского зоопарка водитель Audi, припарковавшись рядом с трамвайными путями, заблокировал движение электротранспорта. Проезд уже освободили.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».
Движение трамваев было заблокировано по маршрутам № 6 и № 7 в направлении к Центральному рынку.
На место происшествия вызвали патрульную полицию, чтобы разыскать владельца автомобиля.
«Напоминаем всем водителям и участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил парковки во избежание подобных ситуаций», — отметили на предприятии.
Напомним, 1 октября в Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.