Днем 7 октября возле Николаевского зоопарка водитель Audi, припарковавшись рядом с трамвайными путями, заблокировал движение электротранспорта. Проезд уже освободили.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

Движение трамваев было заблокировано по маршрутам № 6 и № 7 в направлении к Центральному рынку.

На место происшествия вызвали патрульную полицию, чтобы разыскать владельца автомобиля.

«Напоминаем всем водителям и участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил парковки во избежание подобных ситуаций», — отметили на предприятии.

Напомним, 1 октября в Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.