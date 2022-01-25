Сегодня, 25 января, на 83 году жизни умерла заслуженная артистка Украины, актриса Николаевского академического художественного русского драматического театра Сталина Лагошняк.

Об этом в Facebook сообщил директор театра Артем Свистун.

Прощание со Сталиной Лагошняк состоится в четверг, 27 января, с 12.00 до 14.00 на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра.

— Коллектив Николаевского академического художественного русского драматического театра выражает соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью заслуженной артистки Украины Сталины Лагошняк, — написал Артем Свистун.

В течение 30 лет Сталина Лагошняк являлась заведующей труппой театра

За годы работы создала обширную галерею образов как драматического, так и комедийно-характерного плана, и среди них – Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Надя («Последний срок» B. Распутина), Надька Берёзкина («Живи и помни» В.Распутина), Елизавета Семёновна («Всё начинается с любви» Г. Голубенко, Л.Сущенко, В.Хайта), Лиза («Горе от ума» А. Грибоедова), Подрезова («Восточная трибуна» А. Галина), Каролина Неаполитанская («Флаг адмирала» А. Штейна), Домна Пантелеевна («Таланты и поклонники» А.Островского), Сенаторша Хармелиус («Юстина» Х.Вуолийоки), Голда («Поминальная молитва» Г.Горина), Марина («Дядя Ваня» А.Чехова), Сверчкова («Аккомпаниатор» А.Галина), Таня, Софья Ивановна («Пока она «умирала» Н. Птушкиной), Баба Паша («Бесприданник» Л.Разумовской), Памела («Дорогая Памела» Дж. Патрика), Дорис («Девичник» А.Менчелла), Мать («Шесть блюд из одной курицы» Г.Слуцки), Бабушка («Деревья умирают стоя» А. Касона) и другие. В 1996 году она была удостоена звания «Заслуженная артистка Украины».

Напомним, что 25 ноября 2021 года умер бывший мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко.