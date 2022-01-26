64% украинцев считают, что действий власти недостаточно для обеспечения защиты Украины на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Так, на вопрос — достаточно ли действий украинской власти для обеспечения защиты страны, 47% респондентов ответили, что скорее нет, а 17% - точно нет.

При этом каждый третий украинец (33% опрошенных) уверены, что существует реальная и серьезная угроза нападения России на Украину.

Более половины респондентов — 56% готовы лично принять участие в защите страны в рядах терробороны, в случае ее создания.

Поддерживают намерение Украины вступить в НАТО 64% украинцев.

Опрос проводился с 1 по 23 января на всей территории Украины, кроме регионов, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, и в оккупированном Крыму. Всего было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше методом онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что жителям региона не нужно паниковать из-за возможного вторжения российских военных.

Отметим, что по данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом. При этом предусматривается проведение спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.