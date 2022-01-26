Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевская областная станция переливания крови установила расценки на кровь, плазму и тромбоцитную массу в три раза выше, чем в соседнем Херсоне.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай на медицинской коллегии в среду, 26 января, пишут НикВести.

По ее словам, медицинские учреждения города ежегодно выполняют план по донорству. В свою очередь, областная станция крови безосновательно завышает цены. Она отметила, что были проанализированы расценки в соседних городах. Оказалось, что в Херсоне стоимость препаратов крови в три раза ниже.

— Сегодня есть вопросы по расценкам препаратов крови на Областной станции переливания крови, которые в разы безосновательно завышены для наших учреждений и составляют до 2 миллионов гривен, как для Больницы скорой медицинской помощи, хотя последние 4 года все наши учреждения 100% выполняли план по донорству. Все руководители привлечены к сдаче крови. Мы сдаем ее два раза в год, — рассказала Ирина Шамрай.

Ранее пациенты николаевских больниц пожаловались, что им приходится платить за донорскую кровь, вместо неё в медучреждениях им выдают направления, на которых должна стоять печать станции переливания крови о добровольной донорской сдаче.